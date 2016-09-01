反黑箱課綱5生遭判有罪 蔡明穎決定上訴
2016-09-01 19:18
〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕反黑箱課綱的5名學生，今被台北地方法院依妨害公務罪判處有罪，其中被判決拘役30天、真理大學學生蔡明穎決定要上訴，他受訪表示，無法接受這樣的判決結果，他們去參與這場陳抗，是因為反對黑箱課綱，進去教育部之後，他並沒有去推擠駐衛警或教官，明顯沒有觸碰教官，而法院卻依妨害公務罪判決有罪，所以沒辦法接受，之後會密切跟律師討論提出上訴。
12年國教課審會學生代表、重考生彭宸受訪表示，很慶幸當初所做的衝撞能影響到現在的課綱審定作業，最重要的不是判決結果，而是現在的課綱審定程序更強調公共參與，希望未來能在課審會為學生發聲，希望能夠從國中開始，讓學生真正認識未來升學所走的路，進而改善技職教育的現狀。
不過，彭宸為伙伴蔡明穎抱屈，他表示，當時蔡明穎是被教官單方面的推擠，卻被一審法官判決一樣重的刑度，他對此感到意外、不服氣、也蠻失望的，未來會和律師、伙伴們一起討論是否上訴。
彭宬表示，夜襲教育部那一夜的行動，影響到台灣後續課綱的發展，這才是比較重要的事，目前他也被選為12年國教課審會的學生委員代表，負責國中組課綱審議，希望未來也能影響課綱的發展，進而提升國中階段對技職教育的重視。
對於一審法官雖給予學生緩刑，但也要求學生必須向教育部提供120小時的勞動服務，彭宸表示，他自己希望有機會能到國教院、國教署服務，也趁機了解教育機關內真正的運作模式，法官的要求對他來說，反而是更了解教育部的不錯的機會。
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