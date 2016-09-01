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暖警無懼「剉屎」沾手 溫馨當保母照顧2歲童

男童剉屎滲出尿布，暖警依然開心照顧。（記者黃捷翻攝）

2016-09-01  19:27

［記者黃捷／新北報導］新北市蘆洲區1名2歲男童，日前趁著父母還在睡覺，一大早跑出家門趴趴走，警方獲報前往將男童抱回派出所照顧，途中員警手臂不慎沾到男童的屎，這景象讓目擊民眾看了也忍不住讚：「人民保母真辛苦！」

蘆洲警分局蘆洲派出所本週日早上8點獲報，員警吳耿維、黃國豪前往成功路87巷，發現男童光著腳丫，包著尿布在巷內東跑西跑，上前關心時，男童突然跑到一戶人家前動也不動，研判就是男童的家。

員警多次按門鈴都沒有回應，推測假日早上父母還在熟睡，只能先將男童抱回派出所，未料男童在途中「剉屎」，屎水滲出尿布沾到員警手臂，回到派出所後，值班台附近也瀰漫濃濃屎味，但因員警耐心陪著男童玩耍，他完全沒有哭鬧。

員警半小時後再次前往男童家中按門鈴，母親終於睡眼惺忪前來應門，這才知道兒子跑出門，嚇得奔往派出所領回，頻向員警道謝，並表示：「還好有警方熱心幫忙！」承諾往後會多加注意，以免真的發生遺憾。

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  • 員警抱男童返回派出所，場面溫馨。（記者黃捷翻攝）

    員警抱男童返回派出所，場面溫馨。（記者黃捷翻攝）

  • 員警在派出所內陪著男童玩耍。（記者黃捷翻攝）

    員警在派出所內陪著男童玩耍。（記者黃捷翻攝）

  • 男童母親慌張跑進派出所領回。（記者黃捷翻攝）

    男童母親慌張跑進派出所領回。（記者黃捷翻攝）

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