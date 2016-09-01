台北之星船東修整碼頭 吊車翻覆不幸壓死

2016-09-01 19:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾協助打造北部沿海藍色觀光海岸公路、經營遊艇生意的台北之星船東翁偉達，昨日下午駕駛吊車在大佳河濱公園修整浮碼頭時，疑因碼頭吃水位移，導致吊車重心不穩翻覆，翁閃躲不及遭壓死。

原本從事音響、舞台燈光設計的翁偉達，在民國89年政府放寬遊艇領照規定時，看好內河遊河觀光商機，考取船舶駕照，陸續引進小型遊輪，在淡水漁人碼頭做起遊河生意，打造、催生出基隆河藍色公路。