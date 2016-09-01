「很嫉妒才踢推車！」 婦帶兒女逛街莫名遇襲

2016-09-01 19:21

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市林姓女子日前帶著一雙兒女在天母逛超市，兒子推的兒童購物車突遭江姓男子踹一腳，造成耳朵紅腫，警方前往處理時，江男向林女及男童道歉聲稱「看你幸福很嫉妒，才會踢推車嚇你，對不起」，事後林女撰文埋怨警方，士林警分局天母派出所公布蒐證影帶，證明未有林女所稱「漠視」，林女也現身澄清並對江男提控傷害。

林女網路PO文抱怨 警澄清沒「漠視」

士林警方說，這起糾紛發生在8月30日晚間7時許，北市天母西路某超市顧客爭執，報案的林姓女子說，她和推著手推車的兒子逛超市時，疑似不小心差點撞到江姓男子的腳，導致江某不悅，用腳踹了一下手推車，造成推車碰撞兒子的耳朵，當場立刻紅腫，讓她很生氣；江姓男子則表示，男童推手推車行進間，擦撞到他的腳，還「差點」輾過，基於本能反應要抵擋，才會踢了推車一下。

天母所員警了解後，由於雙方均無明顯外傷，依規定先行抄寫林女及江男的資料，並登錄於「受理民眾報案紀錄」，然後告知雙方當事人，傷害部分可先至醫院申請驗傷單後，在半年內到派出所提出傷害告訴即可。

林女表示，若真要提告，可能也驗不出什麼傷，她只是不滿江男案發時的態度，在員警將林女說法轉達江男後，江當著員警的面，立刻向林女及男童道歉，卻突然表示「看你和媽媽說說笑笑，我沒父沒母，看你幸福很嫉妒，才會踢推車嚇你，對不起」林女當下接受後，雙雙表示將保留法律追訴權，暫不提出告訴。

詎料，林女事後卻在網路po文，表達對警方處理此事的態度不滿，埋怨警方漠視此案，士林警方獲悉，特地公布當時的蒐證影帶，證明員警處理時，先將雙方隔離了解，並依規定登錄資料及告知雙方權利，明顯與林女的抱怨有所出入。

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