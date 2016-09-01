販毒集團火力強大 遇警攻堅對峙仍就逮

2016-09-01 18:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵四隊，今上午偕同霹靂特勤警力，在新北市三重區大同北路某公寓4樓實施攻堅，犯嫌陳盈宏企圖持械拒捕，經執勤人員機警制伏後，查獲犯嫌5名．起獲金牛座手槍3枝．子彈23顆，霰彈長槍1枝子彈24顆，毒品安非他命、海洛因，販毒贓款38萬9500元等證物。

警方表示，37歲陳盈宏為新北地區主要供應毒品的大盤毒梟，且採流動性質，行蹤不易掌握，且為控制毒品利益，擁有槍械，危害治安甚鉅。

警方昨日掌握陳嫌行蹤，今日見時機成熟攻堅，犯嫌等人在屋內由錄影監視器內發現執勤員警，陳嫌即手持上膛長短槍，企圖拒捕，與警對峙，但仍被警方逮捕，並控制現場。全案依槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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