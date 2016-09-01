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欠10萬不還一直說「沒錢」 男被打怒告傷害求償

2016-09-01  19:03

［記者黃捷／新北報導］30多歲黃姓男子月前向宋姓國中同學借款10萬，約定的還款日期到後，黃男卻一再表示「沒錢」，遲遲未還錢，讓宋男氣得找友人助陣，登門討債，雙方談判時，一言不合大打出手，嚇得附近鄰居報警，黃男被打的滿身傷，到醫院驗傷後對4人提告求償，警方循線通知宋男等2人到案說明，目前仍在追查另2名犯嫌。

警方調查，宋男前後向黃男討錢3次，卻總是得到「沒錢」這個答案，昨晚便找來3名友人，9時許持鋁棒來到新北市三重區富華街租屋處談判，趁黃男應門之際，闖入屋內嗆聲。

黃男見4人手持鋁棍，嚇得拿起客廳椅子揮舞，雙方扭打在一起，吵鬧聲驚動鄰居，但警方獲報趕抵時，宋男等4人已逃去無蹤，僅留受傷的黃男在現場。

警方事後通知宋男及另名周姓共犯到案說明，他們堅稱是黃男先拿椅子打人，才會反擊自衛，確切案情仍待另2嫌到案釐清，全案詢後將依傷害、妨害自由罪嫌函送法辦。

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  • 黃姓男子向宋姓國中同學借款10萬，約定的還款日期到後，黃男卻一再表示「沒錢」，讓宋男氣得找友人登門討債，雙方一言不合大打出手，嚇得附近鄰居報警，黃男被打的滿身傷。圖為示意圖。（資料照，翻攝畫面）

    黃姓男子向宋姓國中同學借款10萬，約定的還款日期到後，黃男卻一再表示「沒錢」，讓宋男氣得找友人登門討債，雙方一言不合大打出手，嚇得附近鄰居報警，黃男被打的滿身傷。圖為示意圖。（資料照，翻攝畫面）

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相關關鍵字： 傷害 妨害自由 欠錢 討債 談判 鐵棒
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