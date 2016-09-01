喜鵲稍來佳音 警立馬逮獲電纜線竊嫌
新竹縣警局專案小組幹員前往土地公廟勘查並膜拜祈求破案時，一隻喜鵲從眼前飛過，正巧黎姓嫌犯騎腳踏車前來，警方當場上前訊問並逮捕他。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北等地的台電電纜線屢屢遭竊，造成居民用電不便，令台電十分頭疼；縣警局獲報成立專案小組查緝，但因黎姓嫌犯騎腳踏車行竊，且居無定所，連日查無所獲，沒想到幹員在土地公廟前勘查時，一隻喜鵲飛過，黎嫌正好騎車前來，警方當場將他逮捕到案。
台電公司的電纜線遭竊，雖然損失和維修金額不大，但影響民生甚鉅，萬一家有使用插電儀器的療養病人或是養殖魚塭設備，一旦停電，恐造成嚴重後果，因此台電人員上週前往新竹縣政府拜訪，請警方協助；警察局長溫枝發指示刑大與竹北分局共組專案小組，報請新竹地檢署檢察官楊仲萍指揮偵辦，結果1個星期即逮捕嫌犯，縣長邱鏡淳今天特別頒獎鼓勵。
警方表示，竹北市六家一帶的工地和路燈，去年3月起陸續發生電纜線遭竊，經調閱附近監視器，發現竊嫌騎腳踏車來回案發現場，離開時，腳踏車上明顯掛有偷來的電纜線，再騎到竹北市嘉豐十一路旁土地公廟等地，直接將電線外皮燒掉，來取得裸銅。
不過，因為腳踏車沒有車號可供追查，加上竊嫌居無定所，專案小組連日追蹤過濾，仍無進展。昨天傍晚，幹員再到竊嫌剝皮地點勘查，虔誠點香膜拜土地公，祈求早日順利偵破竊案，當下一隻喜鵲從眼前飛過，正巧53歲的黎姓男子（有竊盜、搶奪等前科）騎腳踏車前來，幹員意外發現，騎士的髮型、臉部等特徵與監視畫面吻合，當場上前訊問並逮捕他。
警方表示，黎嫌當場坦承犯案，並供稱以美工刀及鋸片，割斷台電所有的交連PE電纜線後，載往人煙稀少地點剝皮，以每公斤120元，變賣到資源回收場，每次得手電纜線約9公尺，去皮後裸銅約7公斤，每次變賣所得約800元。
警方調查，黎嫌有電工背景，犯案時知道哪些電纜線可以剪，哪些容易觸電不能碰，他戶籍雖在桃園市，卻四處以公園等公共場所為家，隨身攜帶肥皂，利用公廁盥洗；黎嫌落網後坦承犯下至少6起竊案。偵詢後，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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