佯稱年金破產詐騙手法 竹山老婦險丟棺材本

2016-09-01 19:56

〔記者謝介裕／南投報導〕年金改革也淪為詐騙集團利用的工具，令人不得不慎﹗

南投縣竹山鎮73歲林姓老婦，誤信詐騙集團成員片面之詞，以為國民年金即將破產，若不及時領出恐被政府充公，一毛錢也拿不回來，因此寧願支付1成20萬元監管費，將200萬元的棺材本交給詐騙集團監管，也不願聽警方勸說，幸警方聯繫老婦在台中工作的兒子，暫時放下手邊的工作返回竹山住家，並配合警方的親情攻勢，終於突破老婦心防，保住這200萬元免於被騙走。

南投縣警察局竹山分局8月31日下午3時許，接獲竹山郵局通報，指73歲的林姓老婦疑遭詐騙，異常提領200萬元現金，警方遂火速趕抵郵局，但面對員警詢問，老婦避談原因，警方靈機一動，除了聯繫老婦位於台中工作的兒子儘速返家以外，也尾隨其返回住處，希望在遏止被騙過程中，也有機會將詐騙集團成員逮捕到案。

警方說，老婦兒子返家後，老婦終於願意開口，但等到的答案，卻令警方哭笑不得，原來老婦寧願相信詐騙集團所言，國民年金即將破產，員警也是公務員，不會跟老百姓說實話，也才選擇不向警方據實以告，但最後得知自己誤會警方後，今日除將200萬元重新存入郵局以外，也向警方與行員致上最高的謝意。

竹山分局偵查隊長林再豪表示，該案雖成功攔阻老婦受騙，但因嫌犯狡詐未現身，以致未能一併逮獲，目前已鎖定特定對象偵辦中，並呼籲民眾面對不斷推陳出新的各種詐騙技倆時，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線查證，避免受騙。