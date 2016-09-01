鼓吹購買興櫃股票 男非法吸金6億遭訴

2016-09-01 18:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕鼎昌國際投資控股有限公司實際負責人楊育昌與其前妻、營業處主管等6人，推出「興櫃股票合購方案」、「紅包股」投資方案，對外宣稱保證獲利，涉嫌吸金6億6千萬餘元，受害投資者高達700多人，新北地檢檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪嫌，起訴楊男與其前妻及公司核心幹部共6人。

起訴指出，楊男主導策劃「興櫃股票合購方案」、「紅包股」等2個投資方案，透過業務人員以一拉一方式對外宣稱，鼎昌公司有特殊管道，能自興櫃公司內部人取得大量興櫃公司股票或未上市股票，投資人購買後，保證股票上市後不論價格漲跌，均不會虧損本金，每張股票至少可獲取1萬元以上利潤，另以每單9萬7千元，向投資者推薦購買未上市、上櫃公司股票；還推出「紅包股」專案，每單位10萬元，依投資方案內容不同，年息12到24%，直至付不出利息與本金，投資者才驚知受騙。

庭訊時，楊育昌否認犯行，辯稱是助理找他當公司人頭，但因其前妻、核心幹部、業務均指稱他是公司實際負責人，主導投資方案，檢方因此不採信其供詞，將他、前妻及4名幹部起訴。

楊男102年底就曾開設環球創投公司吸金，專挑俊男美女當員工，穿著入時的襯衫、短裙，營造公司成員多金假象，再以銷售未上市、上櫃股票，可升官、分紅及獲取暴利為幌子詐財，至少吸金上千萬，就連SBL球星也上當。