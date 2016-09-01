頭城孤棚火警 民俗專家：不要太多聯想
2016-09-01 18:13
［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城搶孤今凌晨才落幕，未料上午9點許，孤棚下的孤柱起火燃燒，柱上牛油助燃，火勢猛烈，宜縣消防局動員搶救，約20分鐘即撲滅火勢；未料，10點許二度復燃冒出濃煙，共有6根孤棚柱遭到祝融，疑工人進行場地復原時亂丟煙蒂所造成。
今天上午8點54分，搶孤會場冒出熊熊烈火，濃煙竄天；主場地孤棚下的孤柱起火燃燒，火勢驚人；宜縣消防局趕到搶救，在9點18分撲滅，有3根孤柱毀損嚴重，另3根遭到波及。
中元祭典協會理事長柳萬順說，孤柱上有牛油，地上都是金紙還有粗糠，都是易燃物，早上工人搬粗糠時，丟了菸蒂導致起火燃燒，火只燒到牛油，孤棚柱未受影響，牛油助燃火勢迅速蔓延，差點燒到孤棚，還好及時撲滅。
昨天晚「關鬼門」，今天早上火警傳出是孤魂野鬼心有不甘，不想回去才會引發火勢，柳萬順指出，若是心有不甘，搶孤活動不可能順利，今年搶孤非常圓滿，迷信說法不攻自破。
台中教育大學副教授、也是民俗專家的林茂賢指出，孤棚棧起火寧可相信是意外，不要太多聯想，搶孤過程圓滿，若真有什麼問題，在搶孤比賽就會引發災難，不會等到鬼門關之後。
林茂賢說，因為孤棚柱燒起來，有點類似拜拜時爐火燒起來，俗稱「發爐」，民間相信這些現象發生可能神明有指示，所以如果信眾害怕的話，可以擲筊尋求心安。
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