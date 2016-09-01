高等法院人事調動 扁3案重新分案
2016-09-01 18:24
〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理前總統陳水扁涉及國務機要費的貪污案等3案，因健康不佳，均已停止審判，由於承審國務費的受命法官黃斯偉今天調任最高法院辦事法官等人事調動影響，高院今下午全部人工重新抽籤分案，重組此3案的合議庭，較受矚目的更二審國務費案，確定由今天新報到的高院法官簡志龍出任受命法官，合議庭審判長由22庭的庭長王梅英擔任，陪席法官是陳如玲。
據指出，確定承理更二審國務費案的簡志龍法官出身檢察官，後來轉任法官，庭長王梅英則是知名的台大法律系教授林鈺雄的妻子。
高院另2件重新分案的扁案，在更一審偽證案方面，審判長是蔡聰明、受法官林銓正、陪席法官陳憲裕；更一審二次金改國泰併世華案部份，審判長兼受命法官是曾德水、陪席法官陳如玲、陪席法官劉為丕。
受矚目的是，前總統陳水扁除高院審理中的3案獲裁定停止審判外，還有台北地院審理扁被控占公文案、陳敏薰買官洗錢案等2案也獲裁定停止審判。
值得一提的是，國務機要費更二審庭訊部份，陳水扁無法應訊，但同案被告、扁幕僚馬永成和林德訓，則請求合議庭傳扁出庭，否則希望合議庭也能讓他們停止審判，高院指出，將由今天重組的新合議庭決定。
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