86歲婆婆辛苦賣米粉湯 4萬生活費被賊偷光

2016-09-01 18:03

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市1名86歲陳姓老婦，每天撐著年邁身子每天在文化路擺攤賣米粉湯，不料24日晚間家中卻遭小偷，辛苦賣麵賺得4萬元不翼而飛，所幸老婦家中有安裝監視器，清楚拍下女賊身影，永和警分局中正橋派出所接獲報案後，已循線調閱監視器，鎖定特定人士偵辦處理。

據了解，陳姓老婦每天中午都會在文化路67巷口賣米粉湯，一賣就到晚上11點，從上個月開始，有名男子開始出現在攤位上，消費後跟老婦說沒錢，替她洗碗收攤抵債，長期的相處，讓老婦相當信任該名男子，卻疑似遭到該男子破壞門鎖，再由其認識的女子入屋行竊。

藝人朗祖筠2月時曾在臉書PO出陳婆婆辛苦賣米粉湯的身影，並表示「這位婆婆為了照顧患有重度憂鬱症的兒子，每天在永和文化路67巷賣米粉湯」，陳婦也怨嘆，辛苦賺了好幾個月的錢就這樣被偷走了，生活不知道怎麼過。