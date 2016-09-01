老翁養狗追著人跑 男子仆街怒告過失傷害

2016-09-01 18:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名朱姓男子，指控70歲的李姓鄰居，未替飼養的黑色土狗戴嘴套、以狗鍊拴牢，致使他被土狗追逐，嚇得跌倒受傷，新北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴李男。

朱男表示，之前就曾被李男家的狗追咬，雙方因養狗問題素有嫌隙，今年3月31日，他牽著飼養的柯基犬在三重住家附近散步，李男家的黑色土狗突然衝出1樓住家大門，朝他奔去並作勢攻擊，他閃躲不及而跌倒，導致右側膝蓋、小腿受傷，他忍無可忍才提告，並抱怨提告後又被李男家的土狗咬。

李男否認犯行，供稱平日都有幫土狗繫狗鍊，不知道狗狗是怎麼跑出去的？認為狗狗可能是想追朱男飼養的柯基犬，非想追逐朱男，但檢方調閱現場監視器畫面，發現黑色土狗確有作勢追咬朱男，因此將李男起訴。