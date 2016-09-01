籌辦東亞青運 教育部補助2.65億
2016-09-01 18:00
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市緊鑼密鼓籌備2019年東亞青運，市長林佳龍1日在行政院會表示，這是台灣首次舉辦奧林匹克體系的國際性綜合運動會，盼行政院成立東亞青奧會指導委員會協助；下午並和教育部長潘文忠等人前往比賽場地會勘，成功爭取2億6千5百萬元整建經費。
市府轉述，林全在院會中提及奧運一事，林佳龍呼應並提出相關建議說，台中市將主辦奧運體系的東亞青年運動會，今年7月在北京也正式通過用以東亞奧林匹克委員會的名義，授權台中市主辦東亞青運，市府積極辦理各項準備工作。
林佳龍表示，目前東亞青奧籌委會由他擔任主委，並由教育部次長擔任副主委，這是台灣首次舉辦奧林匹克體系的國際性綜合運動會，建請行政院成立指導委員會，提升至院級程度來協調跨部會未來對活動的協助。
潘文忠對此指出，東亞青運目前籌辦工作是以主辦城市為主，教育部參與其中，而若以此次世大運為例，未來仍會面對需要跨部會共同協助的情況，因此贊同林市長的提議。林全則裁示由政務委員張景森研議，評估是否成立院級協調小組或由教育部辦理再議。
林佳龍會後特邀潘文忠和體育署長何卓飛，下午前往負責田徑、室內5人制足球的台體大場地會勘，爭取包含田徑場、體育館、體操館及文英館在內場館整建經費2億6千5百萬元，希望成為台中的運動走廊。
潘文忠表示，台中將藉由東亞青奧成為中台灣選手的培訓基地，需要的相關協助事項，教育部責無旁貸，體育署已經開始針對相關的經費進行籌措。2019的東亞青奧，教育部和台中市政府的團隊會全力以赴。
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