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不認酒駕 男瞎掰：「靈界朋友搞得鬼」

2016-09-01  17:36

〔記者王定傳／新北報導〕新北市尤姓男子今年酒駕行經新北市板橋區遠東路與高爾富路口，不慎自撞人行道上鐵柱，呼氣酒精濃度高達1.485MG/L；但他審理時，竟瞎掰說，酒測值高是「靈界朋友搞得鬼」，新北地院合議庭不採信，依公共危險罪判尤4月徒刑。

本案發生於今年1月11日，63歲的尤男在新北市板橋區中正路某汽車修理廠內喝酒後，開車前往板橋仁愛街買晚餐，晚間6時許，行經板橋遠東路與高爾富路口前，因不勝酒力，不慎自撞人行道上鐵柱，警消到場，將他送醫，抽血檢測，血液酒精濃度為297MG/DL，換算成呼氣酒精濃度為1.485MG/L。

尤男被依簡易判決處刑判刑4月，他不服上訴，卻瞎掰說：「喝酒後休息5 、6小時才開車，不可能有這麼高的酒精濃度，當時神智清醒，並沒有受到酒精的影響，是靈界朋友搞得鬼！」還指醫院常造假證明，一定是醫生故意陷害他。

合議庭調查，尤男在準備程序時供稱，他這幾年因病痛，每天都要喝酒才能入睡，不否認有酒駕事實，但現在身無分文，希望可以判輕一點，且他當時有肇事，可見確受酒精影響，不採信其「靈界朋友」辯詞。

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  • 尤男酒駕不慎自撞人行道上鐵柱，呼氣酒精濃度高達1.485MG/L；但他審理時，竟瞎掰說，酒測值高是「靈界朋友搞得鬼」。圖為示意圖與本文人物無關。（資料照，記者葉永騫翻攝）

    尤男酒駕不慎自撞人行道上鐵柱，呼氣酒精濃度高達1.485MG/L；但他審理時，竟瞎掰說，酒測值高是「靈界朋友搞得鬼」。圖為示意圖與本文人物無關。（資料照，記者葉永騫翻攝）

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