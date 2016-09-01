被父家暴離家借住 11歲少女慘遭朋友性侵
2016-09-01 17:49
〔記者王定傳／新北報導〕新北市年僅11歲的少女小玉（化名）前年間，因遭父親家暴，投靠40歲王姓男子住處，王男竟不顧有他人在場，強行撫摸小玉胸部及下體2次，新北地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判王男5年徒刑，可上訴。
據查，當時年僅11歲的小玉，因遭父親家暴，投靠王男，不料，王男竟當著小玉好友劉女面前，伸出狼爪猥褻小玉，劉女事後也證稱，確實看見王男的猥褻行為，小玉有時會笑笑地說：「不要弄」，有時會不高興地把王男推開。
另一次還有小玉的胞姊在場，王男不顧小玉拒絕說：「不要」仍伸手猥褻，小玉胞姊也證稱，妹妹當時生氣又害怕，有用腳踢王男，她也立即請王男停手，對方卻不聽。
審理時，王男全盤否認，還指自己曾見義勇為，阻止小玉同班同學猥褻她，甚至指控小玉借住積欠10萬多元費用，他要小玉祖母簽本票，對方狹怨報復。
不過，合議庭調查，王男原本在警詢時曾說，他與小玉是男女朋友，曾教導小玉及其胞姊噴「婦潔清潔液」，也有摟腰、拿出內衣胸墊等行為，偵查時改口說只有幫她把胸墊拿出來，審理時全盤否認，加上又有其他兩名證人指述，認定王強行猥褻，判刑5年。
此外，王男另被控還有其他3次猥褻行為，甚至偷拍小玉裸照，合議庭認定證據不足。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 〈實現我的旅遊夢〉大手牽小手─大阪親子自助遊
- 嘉中生的回憶！「阿嫂簡餐」要收店
- （影音）滅火器棒球場嗨唱 喊邀總統蔡英文
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 竹縣「英雄本色」入圍公共藝術獎 邀您上網投票
- 「不可能任務」成真！3D掃瞄人臉快又準
- 自閉男孩孤零零吃飯 他的舉動讓大家哭了
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 7豪華飯店勞檢違規 輔導代罰
- 公車科技微光版 弱勢放心出門
- 花好月圓 食尚禮
- 台南就博會週日登場 3萬元以上職缺逾4000個
- 辜老爆料 田弘茂當年開車載他搞台獨
- 4萬噸垃圾山 比高鐵車廂頂還高
- 健身房定型化契約 近九成不合格
- 傳駐星代表為黃志芳 府：有確定就會公佈
- 停車格？待轉區？ 長方框讓人霧煞煞
- 陳沂批小豬空幹肉體斂財 道歉大會被說「沒和解誠意」
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 美網》喬科維奇被爆偷吃 妻子想離婚
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 成績單上清一色F 曲家瑞讓亡父擔心超自責
- 四維高中校友癌逝 遺願讓人熱淚盈眶
- 感動！日小將失冠崩潰大哭 對手這樣送暖超有愛
- 5月住宅價格指數小跌 房市交易量連三月增加
- 陳姿吟二連霸 破奧運車神蕭美玉紀錄
- 雙北YouBike還沒好 預估深夜12點才能修復
- 中職Live》高國慶關鍵安打 獅隊先馳得點
- 柯P影視音學校開講 學生直接嗆聲
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 開會「姿勢不恭」 北韓副總理遭處決
- 港大首設性別友善廁所 「不需以性別區分」
- 田弘茂掌海基會 羅致政：中國態度算善意
- 同是肄業人 吳宗憲以自身經歷鼓勵郭書瑤
- 梅開三度玩創意！鍾麗緹黏鮮肉夫這樣拍婚紗
- 不讓街友受凍 寒士就業包待認捐
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被父家暴離家借住 11歲少女慘遭朋友性侵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分