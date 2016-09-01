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被父家暴離家借住 11歲少女慘遭朋友性侵

2016-09-01  17:49

〔記者王定傳／新北報導〕新北市年僅11歲的少女小玉（化名）前年間，因遭父親家暴，投靠40歲王姓男子住處，王男竟不顧有他人在場，強行撫摸小玉胸部及下體2次，新北地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判王男5年徒刑，可上訴。

據查，當時年僅11歲的小玉，因遭父親家暴，投靠王男，不料，王男竟當著小玉好友劉女面前，伸出狼爪猥褻小玉，劉女事後也證稱，確實看見王男的猥褻行為，小玉有時會笑笑地說：「不要弄」，有時會不高興地把王男推開。

另一次還有小玉的胞姊在場，王男不顧小玉拒絕說：「不要」仍伸手猥褻，小玉胞姊也證稱，妹妹當時生氣又害怕，有用腳踢王男，她也立即請王男停手，對方卻不聽。

審理時，王男全盤否認，還指自己曾見義勇為，阻止小玉同班同學猥褻她，甚至指控小玉借住積欠10萬多元費用，他要小玉祖母簽本票，對方狹怨報復。

不過，合議庭調查，王男原本在警詢時曾說，他與小玉是男女朋友，曾教導小玉及其胞姊噴「婦潔清潔液」，也有摟腰、拿出內衣胸墊等行為，偵查時改口說只有幫她把胸墊拿出來，審理時全盤否認，加上又有其他兩名證人指述，認定王強行猥褻，判刑5年。

此外，王男另被控還有其他3次猥褻行為，甚至偷拍小玉裸照，合議庭認定證據不足。

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  • 新北市年僅11歲的少女小玉（化名）前年間，因遭父親家暴，投靠40歲王姓男子住處，王男竟不顧有他人在場，強行撫摸小玉胸部及下體2次。（情境照）

    新北市年僅11歲的少女小玉（化名）前年間，因遭父親家暴，投靠40歲王姓男子住處，王男竟不顧有他人在場，強行撫摸小玉胸部及下體2次。（情境照）

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