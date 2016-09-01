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「等好久才等到這一次」 男性侵陪唱女被判3年4月

2016-09-01  18:04

〔記者王定傳／新北報導〕新北市范姓男子前年12月，載卡拉OK店伴唱小姐小美（化名）回家，卻趁她吸食含有安非他命、愷他命等成分的香菸後，全身無力、意識不清之際，脫光她全身衣物，還說：「等好久才等到這一次」性侵得逞，之後還摸走小美住處3把鑰匙；新北地院分別依乘機性交及竊盜罪，判范男3年4月徒刑及拘役20日，可上訴。

小美指控，她原本在卡拉OK店工作，結識42歲的男客范男，前年12月26日，范男打電話給她抱怨自己與女友吵架，心情不好，想要聊天，她上車抽了一根菸後，全身無力、意識不清，范男攙扶她進家門，就伸出狼爪說：「等好久才等到這一次」強行性侵。

等她醒來，發現自己全身赤裸，床單有血跡，床頭有2000元現金，范男還傳簡訊說：「2000元給你買東西」，她立即撥打電話給男友求助，並報警處理。

范男否認犯行，辯稱小美並無意識不清，兩人是你情我願，且鑰匙有經小美同意才拿走，小美是因借款5萬不成才誣告。

合議庭認為，小美指述過程前後一致，沒有明顯瑕疵矛盾存在，且范男在偵、審時，對於有無手指或下體性侵、兩人是否是第一次發生性行為、留下2000元目的為何，前後說法自相矛盾，小美男友也證述女友求助經過，因此判定范男趁小美吸毒意識不清之際性侵，斥責他色慾薰心，導致小美身心受創，又未和解。

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  • 范姓男子前年載陪唱小姐小美（化名）回家，卻趁她意識不清之際，脫光她全身衣物，還說：「等好久才等到這一次」性侵得逞，之後還摸走小美住處3把鑰匙。（情境照）

    范姓男子前年載陪唱小姐小美（化名）回家，卻趁她意識不清之際，脫光她全身衣物，還說：「等好久才等到這一次」性侵得逞，之後還摸走小美住處3把鑰匙。（情境照）

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