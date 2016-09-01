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反黑箱課綱四生要服勞務 教育部回應…

2016-09-01  17:28

〔記者林曉雲／台北報導〕台北地方法院判決反黑箱課綱學生要向教育部提供120小時的勞動服務，教育部主秘陳雪玉今天受訪表示，她是首次看到法院這樣的判決，還必須再進一步了解判決的內容。

陳雪玉表示，教育部之前考量反黑箱課綱學生具有學生身份，已經不再追究法律責任而撤回告訴，教育部尊重司法的判決結果，也會進一步去了解判決書的內容，希望未來學生在參與公共議題時，能夠以和平理性的方式，溝通和討論，目前只是一審判決，如果學生提出上訴，教育部同予尊重，希望法院最終能對學生能夠不予追究。

台北地院判決閻孝和妨害公務，但免除其刑。尹若宇強制罪，判刑拘役40天，緩刑2年，並必須向教育部提供120小時的勞動服務。彭宬強制罪，判處拘役30天，緩刑2年，並必須向教育部提供120小時的勞動服務。蔡明穎強制罪，判刑拘役30天，緩行2年，並需要向教育部提供120小時勞動服務。

陳柏瑜妨害公務罪，判刑拘役30天，緩行2年，並需要向教育部提供120小時勞動服務。

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  • 教育部主秘陳雪玉表示，台北地方法院判決反黑箱課綱學生要向教育部提供120小時的勞動服務，她是首次看到法院這樣的判決，還必須再進一步了解判決的內容。（資料照，記者林曉雲攝）

    教育部主秘陳雪玉表示，台北地方法院判決反黑箱課綱學生要向教育部提供120小時的勞動服務，她是首次看到法院這樣的判決，還必須再進一步了解判決的內容。（資料照，記者林曉雲攝）

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