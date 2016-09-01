持催淚瓦斯大鬧捷運 酒醉軍人遭訴

2016-09-01 17:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕23歲于姓男子今年7月5日上午，酒醉後大鬧頂溪捷運站，除跨越閘門逃票外，還持催淚瓦斯向月台空中噴灑，站務人員連忙通知保全，上前將他制伏報警，警方到場後測得其酒測值高達1.19，新北地檢署今依恐嚇公眾罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

據了解，于男是在馬祖服役的職業軍人，庭訊時，于男坦承犯行，表示他是趁休返台假，與朋友相聚飲酒，當天他喝了2箱啤酒，喝得太醉，過程完全忘記了，後悔表示「實在是喝酒誤事」。

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