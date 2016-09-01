北檢「吉」組掛牌儀式 邢泰釗親臨主持

北檢檢察長邢泰釗（中）今主持吉組掛牌儀式。（記者謝君臨攝）

2016-09-01 17:13

〔記者謝君臨／台北報導〕105年度檢察官人事調整案於今天生效，除了人事異動之外，有「天下第一署」之稱的台北地檢署，也在今天下午3時許，完成重大刑案專組「吉」組的掛牌儀式，由檢察長邢泰釗親臨主持；邢泰釗表示，取名「吉」組，除有「吉祥如意、國泰民安」之意，也暗喻如同曾國藩的常勝軍「吉」字營一般，驍勇善戰。

據悉，「吉」組的前身為「書」組，是智慧財產暨電腦犯罪專組；北檢檢察長邢泰釗上任後，雖然覺得「書」字也很不錯，但念起來似乎不是很理想，像「輸」的諧音，於是改名為「吉」組，取其「吉祥如意」之意，並由「特偵一班」的北檢主任檢察官周士榆領軍，專辦重大刑案及貪污等案件。

北檢除了原本的「忠」、「愛」兩個檢肅黑金專組，再加上新增設的重大刑案專組「吉」組，未來專辦肅貪等重大案件的檢察官人數將達23人，比特偵組現有人力多3倍，是全國各地檢署之冠，也呼應法務部長邱太三的廢特偵組政策，「少一個特偵組，未來可增加20多個特偵組的辦案能量。」

邢泰釗指出，北檢曾私下流傳，除了位於4樓的「忠」、「愛」兩組，其他的組都不是組，聽來格外諷刺，但也一針見血，本次將「吉」組設在5樓，就是要打破陋習，讓4樓、5樓的同仁共同歷練，畢竟大家為國奉獻的精神都是一樣的，只要能把一般的案件辦好，基本功打好，就能把重大案件辦好。

邢泰釗也強調，「吉」組找來「特偵一班」主任檢察官周士榆領軍，就是為了借重他的辦案能量與經驗，並將之傳承給年輕的檢察官，彼此互相切磋，把工作做好。

周士榆畢業於台大法律系，司法官訓練所第39期結業，具有財經及會計專長，擁有證券營業員、期貨營業員等多項專業證照，曾辦過馬英九特別費案、股市禿鷹案、名醫林政誠遭綁架案；此外，目前各界矚目的兆豐銀疑涉洗錢案，北檢也是指派周士榆統籌指揮偵辦。