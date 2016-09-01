大佳河濱公園工安意外 吊車翻覆工人受困

2016-09-01 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大佳河濱公園在稍早傳出工安意外。吊車在吊掛貨物時不慎翻覆，造成現場一名工人遭車子壓住，救援仍在進行中。

綜合媒體報導，大佳河濱公園下午4點左右，一輛吊車在作業時翻覆，負責操作的工人直接被壓在車子下，目前疑似沒有生命跡象，警消正協調大型吊車協助救援中。