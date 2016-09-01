反課綱學生唯一免刑 閻孝和：這判決分化我們
［記者張文川／台北報導］去年7月「反課綱行動」學生與支持者闖進教育部，教育部後來撤回告訴乃論的侵入建築物、毀損罪，彭宬、尹若宇等五人被控推擠拉扯教育部駐衛警，台北地院今宣判，認定5人各犯妨害公務、強制罪，判5人都有罪，尹若宇拘役40天，彭宬、陳柏瑜、蔡明穎都拘役30天，4人皆緩刑2年，並罕見指定須接受教育部義務勞務120小時，唯獨閻孝和獲判免刑。可上訴。
彭宬、閻孝和今到庭聆判後受訪，唯一獲判免刑的閻孝和說，他自認自己的行為和其他夥伴沒有差別，卻被判免罰，「讓我感到良心不安，覺得法官如此判決是在分化我們」。
甫當選課綱委員會學生代表的彭宬說，如果真要義務勞務，他希望和教育部協商，指派他去偏鄉服務，這樣更有意義，「現在的教育部比以前容易溝通，希望他們能答應。」
法官認定，彭宬、蔡明穎、尹若宇構成強制罪，尹用手架住駐警，犯行較重，所以拘役40天也較重；陳柏瑜瑜、閻孝和犯妨害公務罪，陳是直接動手拉扯駐警，閻只是背對擋駕，未侵犯員駐警，故判閻免刑。
去年7月23日深夜，群眾衝入教育部攻進部長室，教育部提告，其中，學生林冠華在交保後數日，在家中燒炭身亡,同年8月教育部雖撤回告訴，但檢警仍認定彭宬、陳柏瑜等5人涉推擠拉扯、架住駐衛警，觸犯妨害公務、強制等非告訴乃論罪，去年10月起訴時請法官審酌5人仍是學生，教育部也表明不追究，建議若5人認罪，請給予緩刑。
起訴指出，「夜衝」當晚，謝姓駐衛警在教育部一樓大廳右側門入口，正要關門阻擋學生進入，蔡明穎、彭宬2人推擠、拉扯謝員，尹若宇從後方以手腕架住謝員雙手；另一方面，許姓駐衛警站在教育部長室門外阻止學生攻占部長室，陳柏瑜拉扯許員左臂，閻孝和以身體背對駐警阻擋、隔開許員與學生，掩護群眾魚貫進入部長室。
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