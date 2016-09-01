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販毒住豪宅 屏警起出400萬元毒品及改造手槍

2016-09-01  17:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕刑事局、屏東警方昨天下午聯手到高雄市查毒，逮捕住在美術館區豪宅的嫌犯洪明德，起出市價400萬元的毒品及改造手槍1把，依槍砲、毒品等罪嫌移送偵辦。

刑事警察局偵8大隊偵1隊、屏東警分局偵察隊昨天下午同步前往高雄市鳥松區澄湖路、美術東4路查緝毒品，在澄湖路的房間內查獲改造槍枝1把、子彈8顆及市價高達400萬元共23包、超過半公斤的海洛因，在美術東4路的豪宅區則逮獲38歲有毒品前科的嫌犯洪明德。

洪嫌坦承這些毒品花了200萬元購買，準備以1倍的價格賣出，大約可以再分裝3000小袋，美術館及澄湖路的大樓豪宅都是租來的，美術館區自住，澄湖路則是當成倉庫使用，改造手槍放在倉庫是怕與對手交易時被黑吃黑，所以才把槍枝放在該處，沒想到警方竟能同時查出，讓他相當訝異，全案警方依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

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  • 警方在豪宅中搜出大批毒品及手槍和子彈。（記者葉永騫翻攝）

    警方在豪宅中搜出大批毒品及手槍和子彈。（記者葉永騫翻攝）

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