買一級毒品送二級毒品 毒販司機身份掩人耳目

2016-09-01 17:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕郭姓毒販平時開飼料車以掩蓋販毒行為，以行動電話連絡毒蟲交易毒品，藥腳向郭嫌購買一級毒品時，還會索討二級毒品施用；有毒蟲自染上吸毒惡習後，已敗掉大半的家產。

警察局刑警大隊偵二隊接獲線報，指郭姓民眾有販毒行為，經2個多月通訊監察、埋伏、跟監蒐證後，專案人員於8月31及9月1日至郭嫌任職公司將其拘提到案，並在郭宅起出安非他命1公克及毒品吸食器1組，並通知4名藥腳到案說明。

警方指出，郭嫌任職斗六市工業區某家飼料廠，平日駕駛飼料車往返公司與客戶間，利用空檔在飼料車上以行動電話販賣毒品給多名藥腳；郭嫌以為，在飼料車販毒不易被警方查緝，但沒想到還是遭專案小組鎖定；在通訊監察中還得知，藥腳在向郭嫌購買一級毒品時，還會向郭嫌索討二級毒品施用，宛如買菜要求附贈青蔥、香菜。

到案說明的張姓藥腳由70餘歲父親陪同應詢；張父透露，原本家境不虞匱乏，但自從兒子染上吸毒後已敗掉大半家產；他已年老退休，兒子卻成毒蟲，對於未來覺得茫然，白髮張父老淚縱橫，不勝唏噓。

警方偵詢後已依違反毒品危害防制條例，將郭嫌移送雲林地檢署偵辦，並持續追查毒品上游來源，以淨化社會治安。

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