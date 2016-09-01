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要娶賣淫女月給2萬被嫌少 郵差怒搧她巴掌挨告

2016-09-01  17:41

〔即時新聞／綜合報導〕基隆45歲李姓郵差，今年初與53歲李姓賣淫女子性交易，愛上對方並論及婚嫁，一個月內贈與李女10多萬元花用，並允諾日後每月給2萬元生活費，但後來發現李女又重操舊業，讓他怒打對方一巴掌，遭提告傷害罪。高等法院近日以李男犯行輕微，判決他免刑定讞。

根據《蘋果日報》報導，李男與李女今年初在私娼寮性交易，互有好感而論及婚嫁，月薪6萬多元的李男原本允諾每月給5萬元生活費，但自忖還要撫養與前妻所生的自閉症獨子，因此將金額降為2萬元，覺得太少的李女佯稱要去找工作，卻偷偷重操舊業接客。

李男今年2月19日找不到李女，走到私娼寮查看，果然撞見對方，盛怒之下打了她一巴掌，事後傳訊，「從來沒有打過女人，希望能把妳打醒」、「第一次打的女人居然是妳，妳可知道我的心有多麼痛嗎」，但還是遭李女驗傷提告。

基隆地院一審依傷害罪判決李男拘役50天，得易科罰金5萬元，李男上訴後，高院改判免刑定讞，惟李女另向李男提出200萬元民事賠償，雙方訴訟仍在進行中。

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  • 基隆李男怒打賣淫的女友一巴掌。（情境照，非本文當事人）

    基隆李男怒打賣淫的女友一巴掌。（情境照，非本文當事人）

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相關關鍵字： 傷害 巴掌 性交易 賣淫 郵差
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