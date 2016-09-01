墾丁強勁海流恐佈 2起溺水1死1命危

後壁湖溺水吳男搶救後不治。（記者蔡宗憲翻攝）

2016-09-01 16:50

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕農曆鬼月剛過，墾丁小灣海域及後壁湖海域，今午分別傳出兩起溺水案件，一對中國籍母女在小灣溺水，所幸救生人員處置得宜，經送恆春旅遊醫院，女童平安無事，女子從鬼門關前恢復自主呼吸，轉送義大醫院；另名後壁湖溺水的新北市吳姓男子，搶救送醫後仍不治。

恆春半島上午小灣先發生母女溺水，中午又有男子在後壁湖港口附近浮潛溺水，兩起案件都是被強勁海流帶往外海，不幸釀成1死1命危慘劇。

在小灣溺水的中國江西籍廖姓女子及9歲女兒，與丈夫及友人兩家共4大4小到台灣自由行，8人昨早一起到投宿飯店旁的小灣戲水，同行的姚姓友人表示，除了他之外的7人都不會游泳，本來在岸際戲水，突然一個大浪襲來，大家都被海流拉到海中，他只拉起身旁2人。

「當時有7人都在海中舉手求救。」凱撒岸際救生員阿凱說，他與另名救生員發現多人溺水，立刻衝到海上先把一對父子推到礁石上，發現海上一對母女已經失去意識，便先拉上這名母親急救，由水上摩托車接手海上其他溺者，聯手與消防隊員送往恆春旅遊醫院急救。

另一起發生在後壁湖的溺斃案件，岸巡六三大隊初步調查，23歲吳姓男子與友人到後壁湖碼頭左側浮潛，因未穿著救生衣，又遇上強勁海流，一度在海面上失去蹤跡，經警消各單位搜尋，上岸後已經失去生命跡象，經送南門醫院急救，仍於下午4時宣告不治。

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