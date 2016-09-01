| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新加坡茲卡病毒持續延燒 一台人中鏢
 首頁 > 社會

墾丁強勁海流恐佈 2起溺水1死1命危

後壁湖溺水吳男搶救後不治。（記者蔡宗憲翻攝）

2016-09-01  16:50

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕農曆鬼月剛過，墾丁小灣海域及後壁湖海域，今午分別傳出兩起溺水案件，一對中國籍母女在小灣溺水，所幸救生人員處置得宜，經送恆春旅遊醫院，女童平安無事，女子從鬼門關前恢復自主呼吸，轉送義大醫院；另名後壁湖溺水的新北市吳姓男子，搶救送醫後仍不治。

恆春半島上午小灣先發生母女溺水，中午又有男子在後壁湖港口附近浮潛溺水，兩起案件都是被強勁海流帶往外海，不幸釀成1死1命危慘劇。

在小灣溺水的中國江西籍廖姓女子及9歲女兒，與丈夫及友人兩家共4大4小到台灣自由行，8人昨早一起到投宿飯店旁的小灣戲水，同行的姚姓友人表示，除了他之外的7人都不會游泳，本來在岸際戲水，突然一個大浪襲來，大家都被海流拉到海中，他只拉起身旁2人。

「當時有7人都在海中舉手求救。」凱撒岸際救生員阿凱說，他與另名救生員發現多人溺水，立刻衝到海上先把一對父子推到礁石上，發現海上一對母女已經失去意識，便先拉上這名母親急救，由水上摩托車接手海上其他溺者，聯手與消防隊員送往恆春旅遊醫院急救。

另一起發生在後壁湖的溺斃案件，岸巡六三大隊初步調查，23歲吳姓男子與友人到後壁湖碼頭左側浮潛，因未穿著救生衣，又遇上強勁海流，一度在海面上失去蹤跡，經警消各單位搜尋，上岸後已經失去生命跡象，經送南門醫院急救，仍於下午4時宣告不治。

相關影音

後壁湖溺水吳男搶救後不治。（記者蔡宗憲翻攝）

小灣發生中國遊客溺水。（記者蔡宗憲攝）

小灣戲水人潮多。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 強勁海流 海流 溺水
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：墾丁強勁海流恐佈 2起溺水1死1命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.