撈過界怪「導航不好」 中國漁船越界遭活逮

越界的中國漁船被留置在基隆正濱漁港（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-01 17:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海洋巡防總局今日凌晨執行海洋保育執法擴大掃蕩專案時，在彭佳嶼東北23.7浬處發現「閩龍漁61048號」中國籍漁船越界捕魚，海巡人員登艇時，船長蔡艷濱宣稱是導航系統出包，不知道已經越界，但海巡署人員依法將船扣回我國港口，訊後將依法開罰。

基隆海巡隊10033艇結合淡水隊3570、3553艇、澳底隊3575、2061艇、北部地區機動海巡隊謀星艦計1艦5艇執行「護永專案-區域聯防」，在清晨5時9分發現1艘中國漁船非法捕魚，立刻要求船長起網，並在船上起出漁網1件、起網機2具及400公斤雜魚。海巡人員將中國漁船帶回正濱漁港安檢碼頭留置調查。

海巡人員調查，「閩龍漁61048號」是8月2日上午從福建省浯嶼港出港，由34歲船長蔡艷濱帶領10名船員到釣魚台海域捕魚，但漁獲不佳，今日已經準備回港休息，今日凌晨2點30分行經彭佳嶼時，想再試試手氣，下網捕魚。

蔡船長向海巡人員表示，船上配備的「北斗衛星定位系統」好像故障了，因為先前有設定行經台灣海域時，會響警告音，但卻都沒聲音，才會「不小心」越了界。

海巡人員則指出，衛星定位故障，應是船長卸責之詞，但不論真偽越界捕魚是事實，將依台灣地區與大陸地區人民關係條例第32、80條之1為裁罰基準裁處，最高金額可達240萬元。

基隆海巡隊也呼籲，請國人與海巡共同保育、守護海洋，使海洋資源能夠永續發展，若有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，請利用海巡「118」免費報案電話海巡隊將立即前往處理。