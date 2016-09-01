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港警查獲槍毒 毒蟲藏槍於神龕

高雄港警逮捕郭嫌（蹲者），起獲毒品。（記者黃旭磊翻攝）

2016-09-01  16:39

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港警於梓官區查獲海洛因、安非他命及改造槍枝，槍枝藏於神龕夾層仍被發現。

高雄港務警察總隊今天表示，昨天（31日）下午3點50分許，幹員於梓官區嘉展路及赤崁東路等2處，查獲郭嫌（51歲，毒品，槍砲）持有海洛因及安非他命107公克，郭嫌並涉嫌將2把改造手槍及9厘米子彈藏於自家神龕夾層，現場查獲76萬元疑似贓款。

總隊長江雅文表示，郭嫌疑為避免黑吃黑，出入帶槍防身，且狡猾多疑，將改造槍枝之槍身與槍管分離藏於神明腳下，企圖規避查緝，槍枝以1比1比例仿造制式手槍，且可抽換槍管增強火力。

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槍枝可抽換槍管增強火力。（記者黃旭磊翻攝）

郭嫌將槍枝藏匿於神龕夾層。（記者黃旭磊翻攝）

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