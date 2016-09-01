醉撞爆胎成「風火輪」 車上又藏手槍、武士刀
2016-09-01 16:24
〔記者何宗翰／台中報導〕23歲蕭姓男子日前酒駕撞車肇逃，因右前輪爆胎只剩鋁圈，又強行開了4公里多，鋁圈觸地產生巨大噪音，還不時產生火花，宛如「風火輪」，行經台中市黎明路一段與永春東路口時，引起巡邏員警注意，攔查搜索竟起出手槍1支、子彈10顆，並查獲武士刀2把，已依公危、槍砲移送。
警方表示，蕭男年紀輕輕就有恐嚇取財、妨害自由、傷害等前科，8月30日凌晨零時許，他酒後駕駛黑色自小客車，從西屯區某家KTV離開，約零點50分在台74線近中清路附近外車道，追撞前方同車道的自小客車，因撞擊力道猛烈，造成他駕駛的車輛右前輪爆裂，只剩下鋁圈，且前保險桿掉落，但蕭男並未下車處理，而是逕自開車往南屯方向逃逸。
警四分局警備隊副隊長劉万源、警員邱正盛，當時正在南屯區黎明路一段與永春東路口附近巡邏，先聽到路上有巨大噪音，接著就看到一輛像是報廢車輛在馬路上疾駛，鋁圈還因觸地，一路火花四濺，趕緊上前攔停。
蕭男下車時站立不穩，酒測值達0.44MG/L，員警要求蕭男提供證件，蕭男卻仍緊抓著隨身包包不配合，員警察覺有異，將他壓制在地後，竟在包包內查獲手槍1支、子彈10顆，在車內則查獲武士刀2把、球棒等，依觸犯公共危險罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送。
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