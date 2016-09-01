廚師染毒淪當詐騙車手 遇警領錢被逮

2016-09-01 15:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕領錢好忙？台中市警局第三分局偵查隊員，押解人犯到台南地檢署後，撥空到安平區新南郵局領錢，正在等待領款時，見前面一名男子戴著口罩，不斷抽換提款卡，相當忙碌的不斷領錢，偵查員趕緊請同事支援逮捕，此人是廚師，卻因染上毒癮而墮落當詐欺車手，令人驚訝的是，不到一個月時間，他已領走300萬元，拿到10萬元酬勞，比當廚師賺得更多，更高於大學畢業生的22K。

中市三分局偵查隊是在前天（8月30日）晚間，解送人犯到台南地檢署，正要返回台中市時，一名偵查員剛好沒現金，遂與同事一起驅車到安平區新南郵局，這名偵查員在郵局提款機前等候領款時，見前方1名身穿紅鞋的男子，不斷抽換提款卡，忙著領錢，臉上還戴著口罩。

偵查員趕緊告知同事，1人持錄影機蒐證，另2人盤查，這名洪姓男子聽到警察表明身分，一臉驚恐啞口無言，共查扣提款卡11張、現金6萬元及吸毒的「K盤」等證物。

25歲的洪嫌說，他是考得中級廚師證照的廚師，卻染上吸食K他命毒品惡習，8月初經朋友介紹加入詐騙集團，已提款300萬元，至少5人被騙，並拿到10萬元酬勞，比當廚師賺得更多，全案依詐欺罪與毒品危害防制條例法辦。

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