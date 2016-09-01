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客運巴士故障 司機推車突倒地無生命跡象

2016-09-01  15:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一輛行駛高鐵苗栗站及灣瓦線的苗栗客運公司巴士，今天下午2點多，行經苗栗市中正路彰化銀行前十字路口時突然故障，57歲的蘇姓駕駛請公司立即派員檢修，待公司人員到場後，合力將客運車推到路旁時，蘇男突然不支倒地，隨即失去生命跡象，已緊急送醫急救。

苗栗客運人員表示，蘇姓駕駛半年前到苗栗客運服務，不曾聽說他身體有任何異狀。

蘇男家屬也趕到醫院了解，家屬說，蘇男10多年前在中國經營羊毛衫生意，返國後就在客運公司擔任駕駛，蘇某有高血壓病史，並按時服藥。

苗栗警方說，當時接獲報案到現場了解，發現客運車故障，技師已在檢修，乘客均已下車。

目擊者則說，蘇男等公司修車技師到場後，一起合力將客運車推到路旁，沒多久就看到蘇男不支倒地，民眾見狀趕緊為他做CPR，苗栗縣消防局人員趕抵現場時，蘇男已無生命跡象，於是緊急送大千醫院急救。

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  • 苗栗客運公司技師在檢修蘇某所駕故障巴士。（記者張勳騰攝）

    苗栗客運公司技師在檢修蘇某所駕故障巴士。（記者張勳騰攝）

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