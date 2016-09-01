離奇車禍？ 男子騎車路倒 不明原因致死
2016-09-01 15:22
［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮55歲邱姓男子昨天深夜10點41分被胞弟邱乾相發現，原因不明路倒在自家宅前不到100公尺處，頸部被100cc的機車右側龍頭壓到。邱弟報案後雖立刻先替他CPR，但是送醫後依舊不治，今天下午檢警相驗中。
新竹縣警方事發後到場蒐證發現，現場無論地面或是邱男機車車身，都沒有任何可疑的碰撞、或是刮擦等痕跡。
即便是車身上少數、其1出現在前輪右側葉子板上的刮擦痕也呈「點狀」。警方研判是機車倒地後跟柏油路面接觸所致，因非刮擦地面後出現的「線型」，所以研判很可能是邱男自撞或因其他不明原因倒地所致，車身並無持續向前推、滑之故，所以大膽研判應無其他外力推撞，初步排除有他車肇事逃逸的問題。
警方再深入調查，單身的邱男目前跟母親、胞弟等同住。高齡的邱母有嚴重的心臟病，事發後備受打擊，連到案製作筆錄都無法，所以檢警懷疑邱男會不會也有心臟病卻不自知，以致病發後瞬間倒地不起。新埔警方今天下午會同受託代驗的桃園地檢署檢察官相驗遺體中。
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