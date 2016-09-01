| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

離奇車禍？ 男子騎車路倒 不明原因致死

2016-09-01  15:22

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮55歲邱姓男子昨天深夜10點41分被胞弟邱乾相發現，原因不明路倒在自家宅前不到100公尺處，頸部被100cc的機車右側龍頭壓到。邱弟報案後雖立刻先替他CPR，但是送醫後依舊不治，今天下午檢警相驗中。

新竹縣警方事發後到場蒐證發現，現場無論地面或是邱男機車車身，都沒有任何可疑的碰撞、或是刮擦等痕跡。

即便是車身上少數、其1出現在前輪右側葉子板上的刮擦痕也呈「點狀」。警方研判是機車倒地後跟柏油路面接觸所致，因非刮擦地面後出現的「線型」，所以研判很可能是邱男自撞或因其他不明原因倒地所致，車身並無持續向前推、滑之故，所以大膽研判應無其他外力推撞，初步排除有他車肇事逃逸的問題。

警方再深入調查，單身的邱男目前跟母親、胞弟等同住。高齡的邱母有嚴重的心臟病，事發後備受打擊，連到案製作筆錄都無法，所以檢警懷疑邱男會不會也有心臟病卻不自知，以致病發後瞬間倒地不起。新埔警方今天下午會同受託代驗的桃園地檢署檢察官相驗遺體中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 壓傷致死 離奇車禍 龍頭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：離奇車禍？ 男子騎車路倒 不明原因致死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.