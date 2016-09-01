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反課綱衝教育部案一審 4生被判拘役

2016-09-01  16:16

〔記者張文川／台北報導〕去年7月「反課綱行動」學生與支持者闖進教育部，22人被警方逮捕移送法辦，連3位採訪記者也遭逮，輿論譁然；教育部後來撤回告訴乃論的侵入建築物、毀損罪，17人因而獲檢方不起訴，但彭宬、尹若宇、陳柏瑜、閻孝和、蔡明穎5人，被控推擠拉扯教育部駐衛警、教官，被依妨害公務、強制罪嫌起訴。

台北地院今天下午宣判，判5人都有罪，尹若宇拘役40天，彭宬、陳柏瑜、蔡明穎都拘役30天，4人皆緩刑2年，並接受教育部義務勞務120小時，唯獨閻孝和獲判免刑。可上訴。

去年7月23日深夜，群眾衝入教育部攻進部長室，教育部提告，其中，學生林冠華在交保後數日，在家中燒炭身亡，同年8月教育部雖撤回告訴，但檢警仍認定彭宬、陳柏瑜等5人涉推擠拉扯、架住駐衛警，觸犯妨害公務、強制等非告訴乃論罪，去年10月起訴時請法官審酌5人仍是學生，教育部也表明不追究，建議若5人認罪，請給予緩刑。

起訴指出，「夜衝」當晚，謝姓駐衛警在教育部一樓大廳右側門入口，正要關門阻擋學生進入，蔡明穎、彭宬2人推擠、拉扯謝員，尹若宇從後方以手腕架住謝員雙手；另一方面，許姓駐衛警站在教育部長室門外阻止學生攻占部長室，陳柏瑜拉扯許員左臂，閻孝和以身體阻擋隔開許員與學生，掩護群眾魚貫進入部長室。

全案日前開辯論庭時，5人均不認罪，堅稱是因教育部罔顧民意，一意孤行，對於反課綱訴求一概不理會，微調課綱去年8月1日就將實施，再不行動就來不及了，才會選擇在下班後的深夜時段衝入教育部表達訴求，既不影響公務，也能喚起社會大眾關注課綱議題。

5人並稱，與駐警發生衝突並非預料之內，在混亂當下學生別無選擇，抗議的對象是教育部官僚，並非駐警；事後也證實學生的堅持是對的，黑箱課綱的問題獲突顯而廣泛討論，教育部也做出暫緩微調決定，今年的新課委會也改制為票選，並納入學生代表，足見當時的行動有正當性與急迫性。

義務辯護律師團則請法官考量學生們是熱心投入公共議題討論，目的是追求更美好國家，是為公共利益而非私利，2位駐警也曾到庭作證表明無意追究， 教育部也已撤告，請求法官判處無罪、免刑或從輕量刑。

公訴檢察官則認為教育部在該時段並未開放，駐衛警雖未著制服但仍屬執行公務，眾人強行侵入而拉扯、限制駐警行動，雖未成傷，但仍具妨害公務與強制的犯意，請法官依法審判，因5人未認罪，因此未再建議予以緩刑。

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  • 去年7月「反課綱行動」學生與支持者闖進教育部，22人被警方逮捕移送法辦，連3位採訪記者也遭逮，輿論譁然。（資料照，記者廖振輝攝）

    去年7月「反課綱行動」學生與支持者闖進教育部，22人被警方逮捕移送法辦，連3位採訪記者也遭逮，輿論譁然。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 反課綱學生閻孝和（左）、彭宬（右）到庭聆判。（記者張文川攝）

    反課綱學生閻孝和（左）、彭宬（右）到庭聆判。（記者張文川攝）

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