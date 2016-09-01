求復合遭拒 男搶手機挨告

2016-09-01 14:48

〔記者曾健銘／新北報導〕37歲張姓男子，日前與27歲胡姓女友分手，但對女友的好仍念念不忘，為挽回逝去的感情，日前他跑到女生工作的檳榔攤鬧事，要求復合，但遭胡女拒絕，張男一氣之下竟怒嗆：「你的手機我也有出錢！」隨即從後搶走胡女的iPhone 6手機後逃逸，讓對方氣得提告；警方昨晚通知張男到案，他滿臉無辜地供稱，原本只是想讓前女友來找他拿手機，沒想到她會報警控告搶奪，讓他欲哭無淚。

警方調查，有竊盜、毒品前科的張男與胡女交往多年，但在日前已分手；上個月29日下午4時許，張男為挽回感情，跑到新莊區新北大道的檳榔攤找胡女談判，要求復合遭拒，張男趁著胡女不注意，從後搶走價值1萬元的iPhone6手機，隨即開車逃逸，胡女事隔2天後到派出所報案提告，警方在昨晚循線約談張男。

偵訊時張男承認犯行，宣稱並非真心想搶走手機，事發後有打電話給胡女，要她取回手機，但胡女沒有理會且再也沒接電話，沒想到隔天就接到警方的電話，才知道對方跑去報警提告，直呼：「好無奈！」警方訊後依搶奪罪嫌將張男移送法辦。