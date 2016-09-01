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女子被爸爸告遺棄 媽媽出庭揭受虐往事

2016-09-01  14:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲鄭姓女子被爸爸指控拒絕撫養，只能靠友人接濟、撿拾垃圾桶剩餘食物度日，不過，鄭女的媽媽在法庭揭露鄭女小時「夏穿冬衣、冬穿夏衣」的受虐生活，桃園地檢署檢察官認為鄭女的爸爸從未善盡做爸爸的責任，難以要求鄭女必須承擔遺棄父親的刑責，偵結予以不起訴處分。

鄭女自述，因為爸爸的關係，她小學只念了1年，後來有位爸媽的共同朋友，將她帶到媽媽身邊，才恢復正常人的生活、重新念小學，小六後就沒再見過爸爸，爸爸也從來沒來看她，沒想到她長大成人後，爸爸反過來告她遺棄。

鄭女媽媽在法庭揭露鄭女小時候的悲慘遭遇，她說，鄭女出生後從未享受父愛，爸爸讓她夏天穿冬衣、冬天穿夏衣，不時朝他的臉吞吐二手菸，念到小學一年級就被迫中斷，蓬頭垢面、牙齒蛀光，過著不像人的生活，生病了也無法看醫生；鄭女媽媽說，91年將鄭女接回身邊照顧，鄭女的爸爸從未給過一毛撫養費。

鄭女爸爸屢傳未到，檢方委託警方查訪得知，鄭女爸爸多是寄人籬下，友人透露偶爾會提供食物、請抽菸，鄭女爸爸靠撿拾回收物或垃圾桶食物維生。

檢方認為，鄭女爸爸仍可靠自己生活，尚未達到無法自救的程度，且從鄭女及鄭女媽媽的證詞，鄭女爸爸從未善盡照顧女兒的責任，難以認定鄭女需要承擔遺棄刑責，偵結予以不起訴處分。

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相關關鍵字： 受虐 撫養 虐待 遺棄
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