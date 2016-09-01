凌晨河岸溜狗 驚見有人在電塔上吊

2016-09-01 14:43

［記者黃捷／新北報導］有民眾今天凌晨3時許在新北市淡水河畔公園溜狗，行經三重重陽橋下時，發現附近電塔下有人半浮空中，一動也不動，靠近一看，赫見竟是1名男子上吊自殺，嚇得立刻報警。

警消趕抵現場，發現男子四肢已僵硬，明顯死亡，因此未送醫，警方從死者身上找到證件，得知他是27歲黃姓男子，並聯繫上住在彰化的家屬，循線查出死者目前獨自在三重集美街租屋，嘗試以死者身上鑰匙開門，確定能夠進入屋內，但未找到遺書。

死者母親向警方表示，這幾天與兒子傳LINE訊息，感覺精神狀況不好，常會胡思亂想，雖有安慰他要想開一點，沒想到最後還是輕生。

警方調查，死者目前無業，初步推測可能有憂鬱傾向才會輕生，但確切原因仍待釐清。

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