骨科名醫涉圖利衛材商 法院認定非貪汙
2016-09-01 14:51
〔記者黃欣柏／台北報導〕台北醫院脊椎骨科主任林君甫與聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳弘毅，99年間被控與衛材製造商「冠亞生技」勾結，利用採購衛材機會浮報詐領健保費，全案歷經多年審理，士林地院依違反商業會計法判陳1年徒刑，林君甫則因已在去年過世，公訴不受理。
檢調當年偵辦林君甫詐領健保費案，循線查出陳弘毅也涉嫌要求脊椎部門採購冠亞生技生產的脊椎融合器，並從中索取回扣，因此將林君甫、陳弘毅及冠亞生技總經理張海塗、執行副總施天佑等12人分別依貪汙治罪條例、商業會計法、藥事法、洗錢等罪起訴。
士院判決指出，冠亞生技與林君甫、陳弘毅配合，以便宜行事方式供應、使用衛材，因未必能通過院方及健保局的審核請款流程，竟利用不實發票請款，其中陳弘毅還以不實品項申請健保給付，由病患自費支付差額，今依違反商業會計法將陳弘毅及張海塗、施天佑等9人各判處6月到1年2月不等徒刑，除陳弘毅外均緩刑2年。
林君甫與陳弘毅被控圖利廠商部分，合議庭認為骨科手術有其獨特性，醫師選擇自己認為適合、順手的衛材，屬於其專業醫療判斷，不能因採用特定衛材就認定圖利廠商，據此認定林、陳不構成貪汙；至於檢方另指醫師收受回扣、洗錢及違反藥事法部分，合議庭也認為證據不足，諭知無罪。
判決也提到，林君甫的確與冠亞生技有按比例收受不當餽贈之約定，並由友人林麗秋負責出面收錢，但林麗秋收錢後都存到自己或女兒帳戶，金錢流向單純，並未涉及洗錢；至於林麗秋是否是林君甫收取回扣的共犯，因為林君甫已在去年1月過世，且檢察官當初僅起訴林麗秋洗錢，此部分不在此次判決範圍內，應由檢方另案偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 母緊摟一雙兒女赴黃泉 警：令人鼻酸！
- 曾獲臉書獎金3萬 他抓漏統聯卻挨罰6萬
- 生兒子沒屁眼？被告庭訊辱罵律師 「公然侮辱」起訴
- 地下情10年扶不正 小三攜兒、女赴黃泉
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 09/01 各報重點新聞一覽
- 環景拍攝3D地景 宜縣府洽公不迷路
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 舉「台灣就是台灣」布條遭驅逐 綠委：棒協心裡有鬼？
- 《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 宜蘭凌晨發生4.8地震 幸無災情傳出
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 持毒質詢罰2萬 苗縣議員謝芳紋：不後悔
- 郝明義宣布「開放台電」研究 黃國昌到場力挺
- 巴西參院開議 表決是否彈劾總統
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 自由廣場》〈北社評論〉成立母語實驗學校的必要性
- 經典賽護國強投／2A之霸 胡智為獲年度殊榮
- 護黨產 國民黨出「連環」招提釋憲聲請
- 竹市》收藏70國火柴盒 榮民伯伯分享故事
- 崇佑印度子公司9/12開幕 訂單看到年底
- 封測業保守 承租設備成普遍現象
- 滿載廢棄物還藏毒 遭警攔截
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offline due to system glitch
- 校安電子圍籬易誤報 延至9月底完工
- 淡江大橋擬闢台64線匝道 八里人怨近家門
- 八仙失言？陳建仁致歉
- 151路公車進朝陽大 輕鬆搭高鐵逛百貨公司
- 撕毀「台灣就是台灣」布條 中市府：棒協不能無限上綱
- 開學囉！小英：今起中小學午餐統一查驗
- 四維高中校友癌逝 遺願讓人熱淚盈眶
- 陳冠宇暌違3個月再先發 今日重要賽事預告
- 兄弟又換投教 彈力球效應？
- 三度爭師鐸獎 竹高呂怡穎獲殊榮
- 93歲嬤開心 達文西手術最高齡
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 搭載觸控需求強勁 友達二合一筆電訂單滿手
- 愛心訂購 助社福團體度景氣寒冬
- 6800萬筆電郵密碼外洩！ Dropbox建議用戶改密碼
- 助警抓賊 巡守隊長好英勇
- 小確幸！ 巴國將發給農民500萬支手機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：骨科名醫涉圖利衛材商 法院認定非貪汙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分