骨科名醫涉圖利衛材商 法院認定非貪汙

2016-09-01 14:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北醫院脊椎骨科主任林君甫與聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳弘毅，99年間被控與衛材製造商「冠亞生技」勾結，利用採購衛材機會浮報詐領健保費，全案歷經多年審理，士林地院依違反商業會計法判陳1年徒刑，林君甫則因已在去年過世，公訴不受理。

檢調當年偵辦林君甫詐領健保費案，循線查出陳弘毅也涉嫌要求脊椎部門採購冠亞生技生產的脊椎融合器，並從中索取回扣，因此將林君甫、陳弘毅及冠亞生技總經理張海塗、執行副總施天佑等12人分別依貪汙治罪條例、商業會計法、藥事法、洗錢等罪起訴。

士院判決指出，冠亞生技與林君甫、陳弘毅配合，以便宜行事方式供應、使用衛材，因未必能通過院方及健保局的審核請款流程，竟利用不實發票請款，其中陳弘毅還以不實品項申請健保給付，由病患自費支付差額，今依違反商業會計法將陳弘毅及張海塗、施天佑等9人各判處6月到1年2月不等徒刑，除陳弘毅外均緩刑2年。

林君甫與陳弘毅被控圖利廠商部分，合議庭認為骨科手術有其獨特性，醫師選擇自己認為適合、順手的衛材，屬於其專業醫療判斷，不能因採用特定衛材就認定圖利廠商，據此認定林、陳不構成貪汙；至於檢方另指醫師收受回扣、洗錢及違反藥事法部分，合議庭也認為證據不足，諭知無罪。

判決也提到，林君甫的確與冠亞生技有按比例收受不當餽贈之約定，並由友人林麗秋負責出面收錢，但林麗秋收錢後都存到自己或女兒帳戶，金錢流向單純，並未涉及洗錢；至於林麗秋是否是林君甫收取回扣的共犯，因為林君甫已在去年1月過世，且檢察官當初僅起訴林麗秋洗錢，此部分不在此次判決範圍內，應由檢方另案偵辦。