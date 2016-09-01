失戀男跳6樓 卡遮雨棚幸運生還

2016-09-01 14:07

［記者黃捷／新北報導］20多歲姚姓男子疑因被女友分手想不開，今早8時許竟爬上自家公寓6樓天台，一躍而下，所幸受到2樓遮雨棚緩衝，僅右腿疑似骨折，送醫後暫無生命危險。

消防表示，上午8時10分獲報，新北市三重區三和路四段218巷內有人墜樓，卡在2樓遮雨棚上，立刻派員趕往救員，抵達時見姚男不斷哀號，隨即架梯將他救下。

姚男除右腿疑似墜樓骨折，左手腕也有疑似自殘的傷口，被救過程中還不斷碎念：「怎麼沒有死...」姚男碎念時雖有提及感情受挫，但確切輕生原因仍待釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980