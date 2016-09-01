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失戀男跳6樓 卡遮雨棚幸運生還

2016-09-01  14:07

［記者黃捷／新北報導］20多歲姚姓男子疑因被女友分手想不開，今早8時許竟爬上自家公寓6樓天台，一躍而下，所幸受到2樓遮雨棚緩衝，僅右腿疑似骨折，送醫後暫無生命危險。

消防表示，上午8時10分獲報，新北市三重區三和路四段218巷內有人墜樓，卡在2樓遮雨棚上，立刻派員趕往救員，抵達時見姚男不斷哀號，隨即架梯將他救下。

姚男除右腿疑似墜樓骨折，左手腕也有疑似自殘的傷口，被救過程中還不斷碎念：「怎麼沒有死...」姚男碎念時雖有提及感情受挫，但確切輕生原因仍待釐清。

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  • 姚男卡在2樓遮雨棚哀號，消防將他救出。（記者黃捷翻攝）

    姚男卡在2樓遮雨棚哀號，消防將他救出。（記者黃捷翻攝）

  • 消防緊急將姚男送醫。（記者黃捷翻攝）

    消防緊急將姚男送醫。（記者黃捷翻攝）

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