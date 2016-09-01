贓車發不動 放煞車滑行連環撞
2016-09-01 15:10
許男在員警戒護下被送醫治療。（記者黃捷翻攝）
［記者黃捷／新北報導］新北市一名許姓慣竊日前偷了一輛小轎車四處閒晃，今天上午想要吸食毒品，把車暫停淡水淡金路巷內，「爽」完後要離開時，車卻突然發不動，他竟異想天開，放開手煞車滑行，不料車子先撞倒路邊整排機車，又滑到大馬路撞上工地圍籬，當場被趕來的警員逮捕。
有名正妹網友上月29日在臉書「細說淡水」發文，稱哥哥的車子在關渡橋下被偷了，希望網友們幫忙留意。淡水警方立刻在同事群組內轉貼，並隨時注意轄內是否有類似的可疑車輛出沒。
警方今天上午接獲民眾報案車禍，警員陸嘉偉趕往查看，一眼就認出這輛顏色鮮豔的贓車，見許男一臉恍惚坐在路邊，直覺有異，許男雖辯稱：「沒啦！我有吃感冒藥...」但陸員一開車門，果然在駕駛座地板上起獲安非他命吸食器，立刻呼叫支援將許男逮捕。
由於許男吸毒後精神狀況不好，無法正常製作筆錄，目前已在警方戒護下，被送往醫院治療，待他出院後，警方將持續追查犯案動機及毒品來源。
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許男在員警戒護下被送醫治療。（記者黃捷翻攝）
警方在駕駛座地面起獲毒品吸食器。（記者黃捷翻攝）
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