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愛心文旦認購冷 王建傑挺身當快遞志工

2016-09-01  14:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕「您好~~~有人在家嗎？創世愛心快遞員來囉」，今天上午素有「情歌王子」之稱歌手王建傑與創世鳳山林瑪俐院長，一同從創世鳳山分院出發，車上滿載文旦柚禮盒，要把這份愛心傳遞出去，送達創世服務個案家中。

今年氣候異常，水果價格偏高，擔心服務對象無法享用中秋柚子美味，創世愛心快遞員－王建傑表示：「創世鳳山院長期有果農提供文旦來推廣，所得將全數捐助植物人服務。有些善士很有心，會來訂購禮盒，再把這份愛轉贈給植物人家屬或是弱勢族群。這樣一來可以幫忙創世植物人，二來又讓這些弱勢家庭，在中秋節有柚子可以品嘗。」

創世鳳山院目前安養60位植物人，到植物人宅服務100個家庭。麻豆果農提供的文旦預計兩萬台斤，而截至目前為止，認購的數量僅達一半，期望更多善心人士響應，不浪費果農的愛心，更用行動支持植物人雙軌（安養、到宅）服務，為社會注入更多愛心及能量。歡迎認購做二次公益，專線：07-7905897。

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  • 「情歌王子」王建傑當文旦快遞志工。（記者蔡清華攝）

    「情歌王子」王建傑當文旦快遞志工。（記者蔡清華攝）

  • 王建傑親送文旦到府，關懷弱勢家庭。（記者蔡清華攝）

    王建傑親送文旦到府，關懷弱勢家庭。（記者蔡清華攝）

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