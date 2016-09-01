愛心文旦認購冷 王建傑挺身當快遞志工
2016-09-01 14:17
〔記者蔡清華／高雄報導〕「您好~~~有人在家嗎？創世愛心快遞員來囉」，今天上午素有「情歌王子」之稱歌手王建傑與創世鳳山林瑪俐院長，一同從創世鳳山分院出發，車上滿載文旦柚禮盒，要把這份愛心傳遞出去，送達創世服務個案家中。
今年氣候異常，水果價格偏高，擔心服務對象無法享用中秋柚子美味，創世愛心快遞員－王建傑表示：「創世鳳山院長期有果農提供文旦來推廣，所得將全數捐助植物人服務。有些善士很有心，會來訂購禮盒，再把這份愛轉贈給植物人家屬或是弱勢族群。這樣一來可以幫忙創世植物人，二來又讓這些弱勢家庭，在中秋節有柚子可以品嘗。」
創世鳳山院目前安養60位植物人，到植物人宅服務100個家庭。麻豆果農提供的文旦預計兩萬台斤，而截至目前為止，認購的數量僅達一半，期望更多善心人士響應，不浪費果農的愛心，更用行動支持植物人雙軌（安養、到宅）服務，為社會注入更多愛心及能量。歡迎認購做二次公益，專線：07-7905897。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 母緊摟一雙兒女赴黃泉 警：令人鼻酸！
- 曾獲臉書獎金3萬 他抓漏統聯卻挨罰6萬
- 生兒子沒屁眼？被告庭訊辱罵律師 「公然侮辱」起訴
- 地下情10年扶不正 小三攜兒、女赴黃泉
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 09/01 各報重點新聞一覽
- 環景拍攝3D地景 宜縣府洽公不迷路
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 舉「台灣就是台灣」布條遭驅逐 綠委：棒協心裡有鬼？
- 《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 宜蘭凌晨發生4.8地震 幸無災情傳出
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 持毒質詢罰2萬 苗縣議員謝芳紋：不後悔
- 郝明義宣布「開放台電」研究 黃國昌到場力挺
- 巴西參院開議 表決是否彈劾總統
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 自由廣場》〈北社評論〉成立母語實驗學校的必要性
- 經典賽護國強投／2A之霸 胡智為獲年度殊榮
- 護黨產 國民黨出「連環」招提釋憲聲請
- 竹市》收藏70國火柴盒 榮民伯伯分享故事
- 崇佑印度子公司9/12開幕 訂單看到年底
- 封測業保守 承租設備成普遍現象
- 滿載廢棄物還藏毒 遭警攔截
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offline due to system glitch
- 校安電子圍籬易誤報 延至9月底完工
- 淡江大橋擬闢台64線匝道 八里人怨近家門
- 八仙失言？陳建仁致歉
- 151路公車進朝陽大 輕鬆搭高鐵逛百貨公司
- 撕毀「台灣就是台灣」布條 中市府：棒協不能無限上綱
- 開學囉！小英：今起中小學午餐統一查驗
- 四維高中校友癌逝 遺願讓人熱淚盈眶
- 陳冠宇暌違3個月再先發 今日重要賽事預告
- 兄弟又換投教 彈力球效應？
- 三度爭師鐸獎 竹高呂怡穎獲殊榮
- 93歲嬤開心 達文西手術最高齡
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 搭載觸控需求強勁 友達二合一筆電訂單滿手
- 愛心訂購 助社福團體度景氣寒冬
- 6800萬筆電郵密碼外洩！ Dropbox建議用戶改密碼
- 助警抓賊 巡守隊長好英勇
- 小確幸！ 巴國將發給農民500萬支手機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛心文旦認購冷 王建傑挺身當快遞志工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分