五股疏洪公園傳屍臭味 停車場赫見腐屍

2016-09-01 13:33

［記者黃捷／新北報導］新北市消防局今天中午12時08分獲報，五股區疏洪一路、疏洪八路口停車場內疑似有人死亡，隨即派人車趕往現場，抵達時發現發現車內傳出濃濃屍臭味，駕駛座男子明顯死亡，轄區警方隨後趕抵，鑑識人員目前仍在現場搜證，死者身分待查，死亡原因也仍待釐清。