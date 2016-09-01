地下情10年扶不正 小三攜兒、女赴黃泉

2016-09-01 13:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕疑地下情生變！昨晚間11時許，35歲蕭姓女子偕1雙子女車內燒炭自殺，3人無一倖存，而據了解，蕭女是非婚生子，與45歲已婚許姓男子糾纏到連小孩都生兩個，蕭女疑似受不了這端畸形的戀情，遂選擇最激烈的手段表達她的不滿。

許男昨接獲噩耗第一時間到場，一走進蕭女身亡的汽車，往裡一瞧，見到蕭女與兒女3人遺體，當場痛哭失聲，癱軟在停車場圍牆上，掩面久久無法自己，在場警員只得安慰節哀順變。

檢警調查，許男已有婚姻在身，所以遲遲等到孩子都生了兩個，還無法讓孩子得到一個正式名分，檢警研判，這段情應持續超過10年，而從商的許男財力似乎雄厚，租下新店區寶橋路1戶要價最高到5000萬的豪宅，供給蕭女母子3人居住。

許男向檢警表示，他跟蕭女沒有發生爭執，也看不出她有輕生跡象，不過她對「名分」這件事確實在意許久，故警方也研判是因為長期當小三戀情見不得光，壓力太大所以輕生。

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