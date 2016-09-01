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人工逐站搶修 台中iBike系統已修復

台中iBike系統已修復，民眾已可以使用（記者蘇金鳳攝）

2016-09-01  13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於昨日凌晨全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，中市交通局中午表示，經人工逐站搶修，全市100站iBike已於上午全數完成修復，恢復正常使用。

市府交通局表示，昨天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統也因此受到影響，需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復。

在人員積極搶修下，全台中市100個iBike站點，今日上午已全數修復完成，民眾可正常恢復租借使用。

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