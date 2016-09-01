台灣橋頭地院掛牌 提升對話、廣設調解室

橋頭地院開張，懸掛於大廳上的「彩虹花語」藝術品，十分醒目。（記者蔡清華攝）

2016-09-01 13:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地方法院今（1）日掛牌開張，立即受理北高雄26區案件，法院為避免被僵化體制框限，強調以民為本，提升「對話」功能，廣設協商、調解室，民眾跑法院不再冷冰冰！

高雄人等了10年，終於有第2個地方法院，今天上午橋頭地方法院、檢察署同時掛牌開張，地院首任院長莊秋桃、檢察長王俊力走馬上任，司法院長賴浩敏、法務部長邱太三均出席掛牌、剪綵典禮。

橋頭地院院區呈現剛柔並濟、情理兼容的綠建築風貎，特增闢當事人開庭等候休息室，廣設協商室、調解室，大廳園區並展示「和諧」、「彩虹花語」、「對話之間」、「聚合體」四4件藝術品，希望彰顯法院隨時代轉變，體察民意，避免僵化的體制框限司法。

莊秋桃指出，橋頭地院轄區大，人力卻只有原來的1/3，未來每人都得身兼數職，全力以赴。

檢察長王俊力表示，橋檢設有主任檢察官7人、檢察官37人，未來軍事案件是偵查重點，包括左營海軍、岡山空軍基地、旗山陸軍八軍團在內的採購弊案、洩密等案，以及路竹高雄科學園區、楠梓加工區、仁武工業區等環保案件。

橋院首任院長莊秋桃（中）（記者蔡清華攝）