通緝犯住旅館辦登記 警方臨檢輕鬆查獲

2016-09-01 13:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕被桃園地檢署發布毒品通緝的張姓男子，昨天凌晨投宿桃園市中壢區信陽街一處旅館，因為他登記自己的姓名，警方臨檢輕鬆查獲，還在房內發現另3人，都涉嫌吸毒，其中許姓女子還被新竹地檢署發布毒品通緝。

中壢警分局龍興派出所員警昨天臨檢轄內旅館，到信陽街的一處旅館清查住宿名單時，發現登記住宿的張男（31歲）因毒品案被通緝，就前往敲門臨檢，房內另有許女（35歲）、陳男（22歲）、高男（44歲），一臉緊張，一一查驗4人身分，其中許女也同樣因為毒品案，早就被新竹地檢署發布通緝。

警方仔細檢查房內各處，又在垃圾桶內發現1個寶特瓶、裡面插了一根吸管，研判是4人在旅館房間內開毒品趴，寶特瓶與吸管是用來吸食毒品的簡易吸食器，警方說，採尿後果真驗出4人尿液都呈安非他命陽性反應，除將通緝的2人歸案外，也要追辦4人涉嫌吸毒的刑責。