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今正式提名司法院正副院長 司改會將出評鑑報告

2016-09-01  12:25

〔記者溫于德／台北報導〕總統府今（1）天上午正式公布司法院正、副院長提名人選為許宗力、蔡烱燉，5位大法官則為司法院副秘書長張瓊文、財團法人民間司法改革基金會董事黃瑞明、台大法學院院長詹森林、台大法律系教授黃昭元與前政務委員許志雄。司改會執行長高榮志表示，將對7位人選推出個別評鑑報告。

高榮志回應，司改會將對7位人選，個別推出評鑑報告；他也重申，司改會前天（上月30日）對總統府將提名所發的聲明，即「總統府應公布審查過程，詳細說明被提名人獲選之原因」、「被提名人之相關資料，應置放於總統府官網，以資社會大眾檢視」、「國會應建立嚴格審查基準並儘速修法，切莫重蹈形式審查之過往」很重要，希望總統府莫忘。

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  • 司改會執行長高榮志表示，司改會將對7位提名人選，個別推出評鑑報告。（資料照，記者溫于德攝）

    司改會執行長高榮志表示，司改會將對7位提名人選，個別推出評鑑報告。（資料照，記者溫于德攝）

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