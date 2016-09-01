太招搖！只穿內褲披粉紅浴巾「小飛俠」偷車遭抓包

2016-09-01 12:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太招搖啦！身披粉紅色浴巾、只穿四角內褲的男子，昨和朋友在鳳林中華市場喝酒，被警方盤查發現車是偷來的，但男子死不承認，直到警方秀出一段關鍵畫面，偷車的內褲男終於認栽！

粉紅浴巾內褲男昨天下午4點多，醉醺醺在鳳林菜市場口街上閒晃，奇特裝扮引來巡邏警盤查，但醉到話都說不清楚，市場內另1名張姓男子跑出來向警員說，內褲男姓羅，他們在菜市場一起喝酒，蘇男的機車鑰匙、撲克牌及2包香煙都還在桌上。

內褲男起初承認鑰匙是他的，卻說不清楚是哪一台車，還不斷強調「他是走路過來市場的」，但警方在菜市場周圍晃一圈，發現1輛輕型機車是前一天在玉里鎮通報失竊，取鑰匙核對後，鑰匙果然是贓車的。

警方將內褲男帶回警局，發現羅姓男子48歲住在卓溪鄉，只是男子突然改口又說，鑰匙不是他的，死不承認他和這輛車有關。

內褲男和警員「盧」了很久，直到警方調出2段關鍵畫面，是內褲男身披粉紅大浴巾，帥氣騎著該輛機車招搖過街，粉紅浴巾還迎風飄動有如粉紅小飛俠，偵辦警員：「你看看找到了吼！就是你啦。」男子瞪大眼睛不敢相信，只好坦承機車是前一天晚上7點半，他在玉里鎮民權路看到路邊機車鑰匙沒拔，就上車騎了50幾公里來鳳林找朋友喝酒；警方今天依照竊盜罪嫌將男子送辦。

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