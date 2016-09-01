恐怖同居人！女子遭潑酸申請保護令仍被恐嚇
2016-09-01 12:09
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市一位60歲李姓男子，與方姓女友同居，李因懷疑女友另結新歡，竟持硫酸，朝方女臉部潑去，造成皮膚35%的化學性燒傷，事後法院核發保護令予方女，但李男仍持續在網路上以言語向女友恐嚇，宜蘭地檢署認為李男涉重傷害及違反保護令罪，依刑法提起公訴。
起訴書指出，李男懷疑女友另結新歡，心生不滿，前年6月在住家電梯入口處，持硫酸朝方女的臉部、身體潑灑，並立即逃逸，方女的臉、頸部、四肢與身體有35%的2到3度化學性燒燙傷，因即時就醫才未造成更嚴重傷害。
同年8月，法院核發保護令，命李不得再接近方女，且必須搬離同居住處，不得持有住處鑰匙，保護令有效時間為一年，但去年4月開始，李陸續在方女的QQ騰訊網的帳號貼文，以「不能和寶貝天倫共處，害我的狗男女，等著吧！」等語，甚至傳送炸彈圖，揚言要報復，要女友去死，方女因此心生畏懼，把李的留言截圖，並報警處理。
宜蘭地檢署認為，李男犯罪事實明確，涉及重傷害與違反保護令等罪嫌，向李提起公訴，且被告留言時間緊密，行為具反覆性及延續性，屬於接續犯，重傷害罪與違反保護令兩罪犯意各別，建議法院應分論併罰。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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