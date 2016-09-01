| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

生兒子沒屁眼？被告庭訊辱罵律師 「公然侮辱」起訴

2016-09-01  12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕律師生兒子沒屁眼？台中市一家科技公司的陳姓負責人，因工資爭議被吳姓員工委託周姓律師提告，今年1月5日台中地院民事庭開庭時，陳男突然說「聽聞律師生兒子沒屁眼，現在真實感受到」，周姓律師怒提告訴，陳男辯稱罵的是自己的辯護律師，不過，台中地檢署發現陳男根本沒有委任律師，「生兒子沒屁眼」指的就是周姓律師，今天依公然侮辱罪起訴。

起訴書指出，陳男是科技公司負責人，與吳姓員工有工資糾紛，吳男委託周姓律師為訴訟代理人，向台中地院民事庭提起工資給付之訴，控告陳男請求給付工資。

除了國防機密或性侵害等特殊案件之外，法院必須公開審理民刑事案，因此，法庭開庭時屬於公共場所，任何人都能進入旁聽，雙方官司於今年1月5日開庭辯論時，陳男卻突然說，「聽聞律師生兒子沒屁眼，現在真實感受到」。

周姓律師提告之後，陳男辯稱，沒有妨害名譽的犯行，他只是在法庭上聽到律師教導被告避重就輕，有感而發地說了這些話，不過，他不是針對周律師，現場還有另一位接受他委任的廖姓律師，不過，他忘記廖律師的名字。

台中地檢署調查發現，陳男根本就沒有委任律師，當天開庭時，僅原告吳男委任的周姓律師在場，並沒有廖律師，陳男辱罵的對象就是周姓律師，「生兒子沒屁眼」又具明顯侮辱之意，因此依公然侮辱罪起訴。

廣告
  • 陳姓男子因在法庭上辱罵對方律師「生兒子沒屁眼」，遭檢方以公然侮辱罪起訴。（資料照，記者張瑞楨攝）

    陳姓男子因在法庭上辱罵對方律師「生兒子沒屁眼」，遭檢方以公然侮辱罪起訴。（資料照，記者張瑞楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公然侮辱 勞資糾紛 律師
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：生兒子沒屁眼？被告庭訊辱罵律師 「公然侮辱」起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.