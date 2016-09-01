生兒子沒屁眼？被告庭訊辱罵律師 「公然侮辱」起訴

2016-09-01 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕律師生兒子沒屁眼？台中市一家科技公司的陳姓負責人，因工資爭議被吳姓員工委託周姓律師提告，今年1月5日台中地院民事庭開庭時，陳男突然說「聽聞律師生兒子沒屁眼，現在真實感受到」，周姓律師怒提告訴，陳男辯稱罵的是自己的辯護律師，不過，台中地檢署發現陳男根本沒有委任律師，「生兒子沒屁眼」指的就是周姓律師，今天依公然侮辱罪起訴。

起訴書指出，陳男是科技公司負責人，與吳姓員工有工資糾紛，吳男委託周姓律師為訴訟代理人，向台中地院民事庭提起工資給付之訴，控告陳男請求給付工資。

除了國防機密或性侵害等特殊案件之外，法院必須公開審理民刑事案，因此，法庭開庭時屬於公共場所，任何人都能進入旁聽，雙方官司於今年1月5日開庭辯論時，陳男卻突然說，「聽聞律師生兒子沒屁眼，現在真實感受到」。

周姓律師提告之後，陳男辯稱，沒有妨害名譽的犯行，他只是在法庭上聽到律師教導被告避重就輕，有感而發地說了這些話，不過，他不是針對周律師，現場還有另一位接受他委任的廖姓律師，不過，他忘記廖律師的名字。

台中地檢署調查發現，陳男根本就沒有委任律師，當天開庭時，僅原告吳男委任的周姓律師在場，並沒有廖律師，陳男辱罵的對象就是周姓律師，「生兒子沒屁眼」又具明顯侮辱之意，因此依公然侮辱罪起訴。