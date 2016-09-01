此試車非彼試車 賣車男組砲兵團Line買春

2016-09-01 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕從事中古車買賣的陳姓業務員是應召站常客，但過去常花大錢遇到「恐龍妹」索性透過手機通訊軟體Line組「砲兵團」任版主，會員推薦女性加入群組相約性交易前，由幹部先「試車」後分享消費經驗，兩年來嫖客會員急速攀升高達3千多人，警方前天查緝發現起碼3名上以少女賣淫，訊後全案依兒童及少年性交易防制條例送辦。

台中市刑大科偵組日前網路巡邏時發現，以36歲陳男為首的賣淫集團為躲避查緝，有別傳統應召站經營模式，利用手機通訊軟體Line經營起群組名為「中部魚訊」的線上媒介性交易「砲兵團」，主打「不怕踩到地雷（遇到恐龍）」、「不怕遇到仙人跳」招收會員加入，賣淫女子則是經由會員推薦進入群組。

而群組內分工細密，由資深幹部先「試車」後將小姐包括三圍在內的「身體密碼」、相片、價格、交易心得等資訊分享在群組中，讓男性會員可以依個人喜好不同與女性會員邀約交易，還可「呷好鬥相報」在群組中互相交流「品嚐（買春）」心得。

且陳男熟知警方偵辦技巧，防衛意識極強，將成員縝密分工嚴格控管，並假藉「外拍」為性交易密碼規避查緝，男女會員若想加入群組均需先由舊會員推薦，再經陳男及幹部共同審核後始可成為會員。

此外陳男還把會員依「貢獻度」（經濟能力、消費金額及撰寫心得文章篇數）的不同，將群組分為普通群、進階群、管理群及神秘的VIP群組，如同線上遊戲可藉由消費經驗值逐步提升的群組位階，財力雄厚、口碑良好的資深會員可加入滿足包括三P、未成年各種特殊需求的「神秘VIP群組」，反之若於群組中發表不當言論或是有不良消費紀錄的奧客就得被打入「勇者鬥恐龍」群組。

警方經蒐證後前天展開查緝行動，查獲陳男及幹部共12人並查扣手機、電腦等證物，經清查高達3千多名男性會員中有富二代、工程師等各種職業，約80名的女性會員中則有3名以上的未成年少女，她們都來自正常家庭卻因為了買高價三C產品導致價值觀偏差，瞞著父母賣淫，訊後全案依兒童及少年性交易防制條例送辦。